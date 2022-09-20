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Путин выразил надежду на налаживание отношений между Россией и Португалией

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в конечном итоге российско-португальские отношения наладятся.

«Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», — приводит РИА Новости его слова на церемонии вручения верительных грамот.

Путин напомнил, что на протяжении долгих лет отношения России и Португалии носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. 

Как сообщила газета Público, Португалия после начала специальной военной операции на Украине отказала в выдаче «золотых виз» россиянам.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года. А Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

Как сообщается на сайте АТОР, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания и Бельгия больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.

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