Público: Португалия с начала СВО не выдала ни одной «золотой визы» россиянам

Португалия после начала специальной военной операции (СВО) на Украине отказала в выдаче «золотых виз» россиянам. Об этом сообщила газета Público.

Отмечается, что с конца февраля служба по делам иностранцев и границ получила от россиян десять запросов на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции по программе «золотая виза», все они были отклонены.

За последние десять лет россиянам в Португалии было выдано более 430 «золотых виз», общий объём инвестиций составил свыше €277 млн.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября.