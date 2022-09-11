Público: Португалия с начала СВО не выдала ни одной «золотой визы» россиянам
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Отмечается, что с конца февраля служба по делам иностранцев и границ получила от россиян десять запросов на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции по программе «золотая виза», все они были отклонены.
За последние десять лет россиянам в Португалии было выдано более 430 «золотых виз», общий объём инвестиций составил свыше €277 млн.
Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.
В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.
Правило будет применяться с 12 сентября.