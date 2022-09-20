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Forbes: в Европе возник дефицит удобрений из-за роста цен на газ

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Европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители, сообщил Forbes.
Forbes: в Европе возник дефицит удобрений из-за роста цен на газ
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Вот последнее в ряду «достижений» ЕС по самострелу в ноги», — говорится в материале.

Издание пояснило, что компании ЕС используют природный газ при производстве азотных удобрений, а рост цен на топливо приводит к сокращению объёмов выпуска продукции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

Гутерреш сообщил, что в ходе недели высокого уровня ГА ООН обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым продуктовую сделку и экспорт российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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