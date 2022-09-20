Forbes: в Европе возник дефицит удобрений из-за роста цен на газ
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«Вот последнее в ряду «достижений» ЕС по самострелу в ноги», — говорится в материале.
Издание пояснило, что компании ЕС используют природный газ при производстве азотных удобрений, а рост цен на топливо приводит к сокращению объёмов выпуска продукции.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.
Гутерреш сообщил, что в ходе недели высокого уровня ГА ООН обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым продуктовую сделку и экспорт российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.