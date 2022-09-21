Еврокомиссия намерена «улучшить систему социальной защиты» в Сербии

Генеральный директорат Европейской комиссии по расширению и добрососедству потратит €2,5 млн на совершенствование и укрепление эффективности национальных механизмов регулирования социальной защиты в Сербии. По словам составителей документа, с которым ознакомился RT, эти меры необходимы для участия страны в Европейском социальном фонде (ЕСФ).

«Мероприятия будут нацелены на улучшение работы системы социальной защиты в интересах создания благоприятных условий для предоставления качественных социальных услуг на общинном уровне, оказания неинституциональной поддержки и обеспечения активного вовлечения уязвимых групп населения в рынок труда», — отмечается в документе.

Представители Еврокомиссии подчёркивают, что вышеперечисленные действия необходимы для реализации мер ЕСФ по выработке политики, поддерживающей переход от институционального к общинному оказанию помощи и учитывающей гендерную проблематику.

При этом программа будет основываться на оказании поддержки министерству, ответственному за социальную политику, а также Республиканскому и Областному институтам социальной защиты, уточняется в описании тендера.

По мнению директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, инициатива будет скорее направлена на формирование прозападного общественного мнения в Сербии, чем на социально ориентированные цели.

«Деньги, которые выделяет Еврокомиссия, направлены на постепенное доминирование Запада в сербской политике, общественных отношениях, подчинение Западу институтов гражданского общества и сербского государства. Взращивание здесь структур, которые, получая деньги от Запада, будут отрабатывать заказ евробюрократии и формировать устойчивое прозападное общественное мнение в Сербии, которое будет оказывать давление на сербскую власть», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее Еврокомиссия профинансировала программу по «поддержке» сектора внутренних дел самопровозглашённой республики Косово.