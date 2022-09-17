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Министр транспорта Шри-Ланки: арест российского самолёта был «чудовищной ошибкой»

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Арест российского самолёта на Шри-Ланке был «чудовищной ошибкой», власти страны приносят за это извинения и обещают, что подобное не повторится. Об этом сказал в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
Министр транспорта Шри-Ланки: арест российского самолёта был «чудовищной ошибкой»
  • РИА Новости

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолётом компании «Аэрофлот» — он был арестован по решению суда... Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — сказал он.

Как отметил министр, проблема решена.

«Президент, премьер-министр и всё правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолёты на Шри-Ланке», — подчеркнул Гунавардана.

3 июня Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку. 6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.

После этого «Аэрофлот» приостановил рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов.

Министерство юстиции Шри-Ланки решило отстранить от должности финансового инспектора при Высоком коммерческом суде.

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