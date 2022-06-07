Минюст Шри-Ланки уволил инспектора, сообщившего о задержании борта «Аэрофлота»
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Об этом информирует издание News First со ссылкой на ведомство.
«Финансовому инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении судебным процессом при исполнении решения Высшего коммерческого суда о задержании рейса A330 в международном аэропорту им. Бандаранаике», — говорится в сообщении.
3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.
6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.