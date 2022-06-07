Минюст Шри-Ланки уволил инспектора, сообщившего о задержании борта «Аэрофлота»

Министерство юстиции Шри-Ланки решило отстранить от должности финансового инспектора при Высшем коммерческом суде Коломбо, который сообщил о судебном постановлении о задержании самолёта «Аэрофлота».

Об этом информирует издание News First со ссылкой на ведомство.

«Финансовому инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении судебным процессом при исполнении решения Высшего коммерческого суда о задержании рейса A330 в международном аэропорту им. Бандаранаике», — говорится в сообщении.

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.

6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.