Минюст Шри-Ланки уволил инспектора, сообщившего о задержании борта «Аэрофлота»

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Министерство юстиции Шри-Ланки решило отстранить от должности финансового инспектора при Высшем коммерческом суде Коломбо, который сообщил о судебном постановлении о задержании самолёта «Аэрофлота».
Минюст Шри-Ланки уволил инспектора, сообщившего о задержании борта «Аэрофлота»
  • globallookpress.com

Об этом информирует издание News First со ссылкой на ведомство.

«Финансовому инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении судебным процессом при исполнении решения Высшего коммерческого суда о задержании рейса A330 в международном аэропорту им. Бандаранаике», — говорится в сообщении.

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.

6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.

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