News First: задержанный на Шри-Ланке самолёт «Аэрофлота» вылетел из Коломбо в Москву
- РИА Новости
«Самолёт A330 «Аэрофлота» (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», — говорится в заявлении.
3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.