News First: задержанный на Шри-Ланке самолёт «Аэрофлота» вылетел из Коломбо в Москву

Самолёт Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», который ранее задержали на Шри-Ланке, вылетел из Коломбо в Москву. Об этом сообщает издание News First.

«Самолёт A330 «Аэрофлота» (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», — говорится в заявлении.

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.