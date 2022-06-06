News First: суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет самолёта «Аэрофлота» из Коломбо в Москву

Короткая ссылка
Суд Шри-Ланки приостановил действие приказа о запрете на вылет самолёта «Аэрофлота» из Коломбо в Москву. Об этом пишет местное издание News First.
News First: суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет самолёта «Аэрофлота» из Коломбо в Москву
  • globallookpress.com

Отмечается, что решение было принято Высоким коммерческим судом Коломбо после рассмотрения соответствующего ходатайства генпрокурора.

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.

Позже «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить