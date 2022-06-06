News First: суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет самолёта «Аэрофлота» из Коломбо в Москву

Суд Шри-Ланки приостановил действие приказа о запрете на вылет самолёта «Аэрофлота» из Коломбо в Москву. Об этом пишет местное издание News First.

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