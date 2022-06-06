News First: суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет самолёта «Аэрофлота» из Коломбо в Москву
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Отмечается, что решение было принято Высоким коммерческим судом Коломбо после рассмотрения соответствующего ходатайства генпрокурора.
3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.
Позже «Аэрофлот» сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.