«Аэрофлот» приостановил рейсы в Коломбо после ареста самолёта на Шри-Ланке

Российская компания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.

«Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадёжностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — говорится в сообщении авиакомпаний, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку. В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.

Посла Шри-Ланки в Москве вызвали в российский МИД и выразили протест в связи с задержанием самолёта.