МИД России заявил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием самолёта «Аэрофлота»

Посла Шри-Ланки в Москве вызвали в российский МИД и выразили протест в связи с задержанием в Шри-Ланке самолёта компании «Аэрофлот».

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