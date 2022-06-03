МИД России заявил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием самолёта «Аэрофлота»

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Посла Шри-Ланки в Москве вызвали в российский МИД и выразили протест в связи с задержанием в Шри-Ланке самолёта компании «Аэрофлот».
МИД России заявил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием самолёта «Аэрофлота»
  • globallookpress.com

«В МИД России была вызвана посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Дж.А. Лиянаге», — сообщается на сайте МИД России.

Российская сторона выразила протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолёта «Аэрофлота».

Россия призвала власти Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать проблему.

Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.

В Росавиации заявили, что занимаются урегулированием ситуации.

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