МИД России заявил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием самолёта «Аэрофлота»
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«В МИД России была вызвана посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Дж.А. Лиянаге», — сообщается на сайте МИД России.
Российская сторона выразила протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолёта «Аэрофлота».
Россия призвала власти Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать проблему.
Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.
В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.
В Росавиации заявили, что занимаются урегулированием ситуации.