В Росавиации заявили, что решают вопрос с задержанием самолёта «Аэрофлота» в Шри-Ланке
- РИА Новости
«Росавиацией по линии взаимодействия авиационных ведомств ведётся работа по урегулированию вопроса задержания самолёта Airbus A330-343 (RA-73702) российского назначенного авиаперевозчика «Аэрофлот-Российские авиалинии» в Шри-Ланке», — говорится в сообщении.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет судна в Россию.
Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.
В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.