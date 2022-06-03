В Росавиации заявили, что решают вопрос с задержанием самолёта «Аэрофлота» в Шри-Ланке

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Росавиация ведёт работу по урегулированию вопроса задержания самолёта «Аэрофлота» в Шри-Ланке.
В Росавиации заявили, что решают вопрос с задержанием самолёта «Аэрофлота» в Шри-Ланке
  • РИА Новости

«Росавиацией по линии взаимодействия авиационных ведомств ведётся работа по урегулированию вопроса задержания самолёта Airbus A330-343 (RA-73702) российского назначенного авиаперевозчика «Аэрофлот-Российские авиалинии» в Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет судна в Россию.

Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке.

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