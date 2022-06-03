«Аэрофлот» заявил об аресте своего самолёта на Шри-Ланке

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании на Шри-Ланке.

«Вылет рейса «Аэрофлота» SU289 из Коломбо в Москву от 02.06.2022 задержан и далее отменён в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания также сообщила, что пассажиров временно разместили в гостиницах Коломбо до вылета в Москву.

Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.