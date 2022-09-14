Гутерреш обсудил с Путиным препятствия для экспорта российских продуктов и удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о состоявшемся с президентом России Владимиром Путиным диалоге на тему препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продления зерновой сделки.

«Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и её возможное продление и расширение», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш также обсудил с Путиным препятствия в экспорте российского продовольствия и удобрений.

По словам Генсека ООН, «есть разговоры» о возможности экспорта аммиака из России через Чёрное море согласно методике, применимой Совместным координационным центром.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

Президент Сербии Александр Вучич не исключил появления кризиса с продуктами питания, вызванного ограничениями и спекуляцией.

Профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.