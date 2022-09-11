Президент Сербии Вучич допустил мировой кризис с продуктами питания

Президент Сербии Александр Вучич не исключил появления кризиса с продуктами питания, вызванного ограничениями и спекуляцией.

Сербский лидер находится с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах по приглашению президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В ходе своего выступления Вучич предупредил о надвигающемся кризисе.

«Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», — приводит его слова сербское издание «Вечерне новости».

Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

Как писала газета Wiadomości, в Польше на фоне высоких цен на газ существует угроза возникновения продовольственного кризиса в ближайшее время.