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Президент Сербии Вучич допустил мировой кризис с продуктами питания

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Президент Сербии Александр Вучич не исключил появления кризиса с продуктами питания, вызванного ограничениями и спекуляцией.
Президент Сербии Вучич допустил мировой кризис с продуктами питания
  • AFP
  • © François WALSCHAERTS

Сербский лидер находится с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах по приглашению президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В ходе своего выступления Вучич предупредил о надвигающемся кризисе.

«Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», — приводит его слова сербское издание «Вечерне новости».

Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

Как писала газета Wiadomości, в Польше на фоне высоких цен на газ существует угроза возникновения продовольственного кризиса в ближайшее время.

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