Wiadomości: Польша может столкнуться с продовольственным кризисом из-за высоких цен на газ

В Польше на фоне высоких цен на газ существует угроза возникновения продовольственного кризиса в ближайшее время, пишет газета Wiadomości.

По информации издания, ряд польских предприятий, которые связны с пищевой промышленностью, закрылись или сократили производство на фоне роста цен на углеводороды.

Например, в компании Grupa Azoty закрылось предприятие, специализирующиеся на производстве удобрений, в то время как входящие в группу Capital химические заводы сократили объём производства аммиака на 10%.

По этой причине, пишет газета, пищевая промышленность столкнулась с дефицитом необходимых для производства товаров, например, углекислого газа.

Из-за этого, подчёркивает издание, существует угроза того, что через несколько недель с полок польских магазинов могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары.

Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.