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Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что не видит проблем для участия российского лидера Владимира Путина в саммите G20.
Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов. Те, кто хочет продолжать с нами диалог, всегда могут это сделать», — заявил Лавров. 

По его словам, обращения западных лидеров по поводу контактов с Путиным «всегда встречают понимание и согласие».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения о поездке Путина на саммит G20 будут приниматься во внимание различные факторы, в том числе вопрос безопасности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

Позднее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что власти страны готовы обеспечить безопасность Путина на саммите G20.

Саммит запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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