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Песков: вопрос поездки Путина на G20 будет решаться при учёте фактора безопасности

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При принятии решения о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии будут приниматься во внимание различные факторы, в том числе вопрос безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: вопрос поездки Путина на G20 будет решаться при учёте фактора безопасности
  • kremlin.ru

«Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, притом что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране — организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности, конечно», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

Песков отмечал, что формат участия президента России в саммите определят ближе к встрече.

Саммит запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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