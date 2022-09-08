Посол Таварес заявил о готовности Индонезии обеспечить безопасность Путина на G20

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что власти страны готовы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20.

«Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь глав государств, которые планируют принять участие», — сказал он РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения о поездке Путина на саммит G20 будут приниматься во внимание различные факторы, в том числе вопрос безопасности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

Саммит запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.