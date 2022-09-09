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Блинкен заявил об откате переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном откатились назад после ответа Тегерана на предложения Запада.
Блинкен заявил об откате переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном
  • РИА Новости

«За последние недели нам действительно удалось устранить ряд пробелов. В частности, Иран отказался от ряда не связанных со сделкой требований. Тем не менее последний ответ Тегерана отбрасывает нас назад», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят сценарии разных вариантов развития событий с ядерной сделкой с Ираном.

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