Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят сценарии на разные варианты развития событий с ядерной сделкой с Ираном.

«Администрация вместе с нашими партнёрами готовится в равной степени и к сценарию, при котором будет взаимный возврат к полному выполнению СВПД, и к сценарию, при котором его не будет. Президент заключит только такую сделку, которая будет, с его точки зрения, отвечать интересам национальной безопасности США», — цитирует её ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что иранская сторона получила ответ США по ядерной сделке.