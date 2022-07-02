Рябков обсудил с представителем МИД Ирана процессы восстановления СВПД

Замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Али Багери Кяни переговорный процесс по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Как отметили в МИД России, в рамках диалога учитывались результаты состоявшихся в Дохе непрямых контактов представителей Вашингтона и Тегерана при посредничестве европейской внешнеполитической службы.

«Участники российско-иранской встречи выразили приверженность сохранению СВПД, подчеркнули отсутствие альтернативы продолжению многосторонних усилий по реанимированию ядерной сделки... без «довесков» и изъятий», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается выторговать дополнительные условия на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, что мешает восстановлению сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.