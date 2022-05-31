Лавров: попытки США выторговать дополнительные условия по СВПД мешают возобновлению сделки

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Вашингтон пытается выторговать дополнительные условия на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что мешает восстановлению сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: попытки США выторговать дополнительные условия по СВПД мешают возобновлению сделки
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«Здесь возникли некие препятствия прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел, первоначальное содержание (СВПД. — RT), которое было утверждено Советом Безопасности ООН», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдул Латифом бен Рашедом аль-Заяни.

Экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в своей статье для The Washington Post ранее предупредили о рисках «новой катастрофической войны» из-за позиции американских властей по возобновлению ядерной сделки с Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.

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