Лавров: попытки США выторговать дополнительные условия по СВПД мешают возобновлению сделки

Вашингтон пытается выторговать дополнительные условия на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что мешает восстановлению сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Здесь возникли некие препятствия прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел, первоначальное содержание (СВПД. — RT), которое было утверждено Советом Безопасности ООН», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдул Латифом бен Рашедом аль-Заяни.

Экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в своей статье для The Washington Post ранее предупредили о рисках «новой катастрофической войны» из-за позиции американских властей по возобновлению ядерной сделки с Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.