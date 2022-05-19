Экс-генсек НАТО заявил о риске «новой катастрофической войны» из-за позиции США по Ирану
«(Президент США Джо. — RT) Байден должен всерьёз задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперёд, а иначе мы ввяжемся в ещё один непрошеный конфликт», — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, европейцы сегодня являются «локомотивом переговорных усилий», нацеленных на недопущение ядерного кризиса и «новой катастрофической войны» на Ближнем Востоке.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась о прогрессе в переговорах по СВПД.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.