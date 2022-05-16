Замглавы МИД Рябков заявил о высокой степени готовности текста по восстановлению СВПД
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Его слова приводит РИА Новости.
«Сейчас документ в высокой степени готовности к принятию. И проблемы остающиеся — политические, они не связаны с доработкой текста. Всё, что требуется с точки зрения дошлифовки самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней», — сказал Рябков.
Дипломат добавил, что имеющийся текст вполне устраивает российскую сторону.
Рябков также отметил, что когда представители администрации США говорят о том, что договорённость находится «не в пределах досягаемости», то это значит, что они «транслируют результаты своих внутренних обсуждений».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась о прогрессе в переговорах по СВПД.