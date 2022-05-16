Замглавы МИД Рябков заявил о высокой степени готовности текста по восстановлению СВПД

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что документ для возвращения к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы находится в высокой степени готовности.

Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас документ в высокой степени готовности к принятию. И проблемы остающиеся — политические, они не связаны с доработкой текста. Всё, что требуется с точки зрения дошлифовки самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней», — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что имеющийся текст вполне устраивает российскую сторону.

Рябков также отметил, что когда представители администрации США говорят о том, что договорённость находится «не в пределах досягаемости», то это значит, что они «транслируют результаты своих внутренних обсуждений».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась о прогрессе в переговорах по СВПД.