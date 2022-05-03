Постпред США при ООН высказалась о прогрессе в переговорах по СВПД

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась о прогрессе в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Постпред США при ООН высказалась о прогрессе в переговорах по СВПД
  • AFP
  • © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщает РИА Новости.

«По СВПД мы достигли определённого субстантивного прогресса в решении значительного числа вопросов, которые, как мы считаем, было бы важно вернуть в сделку. Но всё ещё много предстоит сделать. У нас пока нет договорённости. И возможно, что мы можем не достичь её», — заявила Томас-Гринфилд.

По её словам, если дипломатия не увенчается успехом, то продолжится тесная работа с другими представителями международного сообщества для увеличения давления на Иран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США заявил, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.

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