Постпред США при ООН высказалась о прогрессе в переговорах по СВПД
- AFP
- © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Об этом сообщает РИА Новости.
«По СВПД мы достигли определённого субстантивного прогресса в решении значительного числа вопросов, которые, как мы считаем, было бы важно вернуть в сделку. Но всё ещё много предстоит сделать. У нас пока нет договорённости. И возможно, что мы можем не достичь её», — заявила Томас-Гринфилд.
По её словам, если дипломатия не увенчается успехом, то продолжится тесная работа с другими представителями международного сообщества для увеличения давления на Иран.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США заявил, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.