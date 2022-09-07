Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал, что считает президента России Владимира Путина лидером мира, создающим стабильность на мировой арене.

«Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всём мире», — цитирует его ТАСС.

По словам премьера Мьянмы, под руководством Путина Россия стала развиваться интенсивно.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.

Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.