Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира
«Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всём мире», — цитирует его ТАСС.
По словам премьера Мьянмы, под руководством Путина Россия стала развиваться интенсивно.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.
Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.
Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.