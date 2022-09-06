Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его о риске упадка демократий в XXI веке

Президент США Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин предупредил его, что демократии «не смогут выстоять в XXI веке».

«Лидер Китая Си Цзиньпин, с которым я общался больше, чем с любым другим главой государства, сказал мне, что демократии не могут выстоять в XXI веке. Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно», — цитирует Байдена РИА Новости.

По словам Байдена, Си Цзиньпин назвал автократии более успешным режимом.

Он отметил, что «категорически не согласен» с этим утверждением.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, многополярность в мире неизбежна.

Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.