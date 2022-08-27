Захарова: сутью американской дипломатии является создание очагов напряжённости

Сутью работы американских дипломатов за рубежом является создание очагов напряжённости по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот и вся американская «дипломатия» сегодня: инициировать очаги напряжённости по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», — отметила Захарова в Telegram.

Она также сказала, что власти Соединённых Штатов подталкивают Японию к отказу от ограничений в военной сфере.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал президент России Владимир Путин, многополярность в мире неизбежна.

Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.