Захарова: сутью американской дипломатии является создание очагов напряжённости
- РИА Новости
«Вот и вся американская «дипломатия» сегодня: инициировать очаги напряжённости по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», — отметила Захарова в Telegram.
Она также сказала, что власти Соединённых Штатов подталкивают Японию к отказу от ограничений в военной сфере.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.
Как подчёркивал президент России Владимир Путин, многополярность в мире неизбежна.
Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.