Захарова: Вашингтон открыто подталкивает Токио к отказу от ограничений в военной сфере

В Вашингтоне устами посла подталкивают Токио к полному отказу от ограничений в военной сфере, закреплённых в конституции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывания главы дипмиссии США в Токио Рама Эмануэля, в которых он положительно оценил увеличение оборонного бюджета Японии и военного потенциала страны.

Захарова напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии.

«Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны», — подчеркнула дипломат.

Ранее в Минобороны Японии заявили о смене главы ведомства — новым министром был назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший эту должность в 2008—2009 годах в правительстве Таро Асо.