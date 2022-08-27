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Захарова: Вашингтон открыто подталкивает Токио к отказу от ограничений в военной сфере

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В Вашингтоне устами посла подталкивают Токио к полному отказу от ограничений в военной сфере, закреплённых в конституции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Вашингтон открыто подталкивает Токио к отказу от ограничений в военной сфере
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Так она прокомментировала высказывания главы дипмиссии США в Токио Рама Эмануэля, в которых он положительно оценил увеличение оборонного бюджета Японии и военного потенциала страны.

Захарова напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии.

«Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны», — подчеркнула дипломат.

Ранее в Минобороны Японии заявили о смене главы ведомства — новым министром был назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший эту должность в 2008—2009 годах в правительстве Таро Асо.

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