Захарова: Вашингтон открыто подталкивает Токио к отказу от ограничений в военной сфере
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Так она прокомментировала высказывания главы дипмиссии США в Токио Рама Эмануэля, в которых он положительно оценил увеличение оборонного бюджета Японии и военного потенциала страны.
Захарова напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии.
«Вместо сдерживания подобных реваншистских настроений токийской элиты Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны», — подчеркнула дипломат.
Ранее в Минобороны Японии заявили о смене главы ведомства — новым министром был назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший эту должность в 2008—2009 годах в правительстве Таро Асо.