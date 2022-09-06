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В МИД Франции пообещали помощь Греции в случае угрозы национальному суверенитету

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Франция полностью поддержит Грецию и Кипр в случае угрозы их национальному суверенитету. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна по итогам переговоров в Афинах с главой греческого МИД Никосом Дендиасом.
В МИД Франции пообещали помощь Греции в случае угрозы национальному суверенитету
  • AP

Глава внешнеполитического ведомства Греции выступил с осуждением заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о жёстком ответе в случае продолжения «греческих провокаций».

Он назвал заявления Эрдогана «неслыханными» и «предосудительными».

Глава МИД Франции поддержала своего греческого коллегу.

«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдёт, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай: если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Эрдоган пригрозил, что Греция заплатит высокую цену за «курс провокаций».

До этого турецкий лидер сообщил, что Греция бросила вызов Североатлантическому альянсу, когда преследовала турецкие самолёты, задействовав при этом С-300.

В свою очередь, в Минобороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины якобы использовали ЗРК С-300 против турецких истребителей F-16, выполнявших разведмиссию над Эгейским морем.

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