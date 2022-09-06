США 7 сентября проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
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«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск... межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — цитирует его РИА Новости.
Он назвал запуск ракеты «рутинным испытанием», которое было спланировано заранее с целью подтверждения «эффективности и боеготовности системы».
В августе США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск МБР Minuteman III.
Британская газета Daily Express писала, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.