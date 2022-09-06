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США 7 сентября проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

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США проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в среду, 7 сентября. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что американская сторона заранее уведомила Россию о готовящемся запуске.
США 7 сентября проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
  • Gettyimages.ru
  • © Universal History Archive

«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск... межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — цитирует его РИА Новости.

Он назвал запуск ракеты «рутинным испытанием», которое было спланировано заранее с целью подтверждения «эффективности и боеготовности системы».

В августе США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск МБР Minuteman III.

Британская газета Daily Express писала, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.

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