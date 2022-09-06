США 7 сентября проведут испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

США проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в среду, 7 сентября. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что американская сторона заранее уведомила Россию о готовящемся запуске.

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