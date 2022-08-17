Daily Express: испытания в США ракет Minuteman III создают риск эскалации

Британская газета Daily Express заявила, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.

Как утверждает автор Элли Кук, США провели ракетные пуски, демонстрирующие готовность ядерных сил. В заголовке материала говорится, что такие действия «создают огромный риск военной эскалации».

Ранее США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Пуск ракеты переносился также в апреле — представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что это было сделано во избежание напряжённости с Россией в ядерной сфере.