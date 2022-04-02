Reuters: США вновь отменили испытания МБР Minuteman III

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила об очередном переносе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III во избежание напряжённости с Россией в ядерной сфере.

«Решение об отмене испытаний ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при первой отсрочке. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года», — сообщает Reuters со ссылкой на Стефанек.

2 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отменяют планы по испытательному пуску МБР.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, «которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».