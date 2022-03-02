США демонстративно отменили испытания МБР после решения России о дежурстве сил сдерживания

США отменяют планы по испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил, заявили в Пентагоне.

Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Министр обороны распорядился отложить испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированный на эту неделю», — сказал он.

Таким образом Кирби прокомментировал решение России повысить уровень готовности ядерных сил.

Он подчеркнул, что США делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, «которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».

27 февраля президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Это произошло на фоне агрессивных заявлений в адрес России высших должностных лиц стран НАТО.