США провели учебный пуск МБР Minuteman III

США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

«Военнослужащие глобального ударного командования ВВС пустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без заряда, оснащённую испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли», — приводит ТАСС сообщение подразделения американских ВВС.

Пуск был произведён в 00:49 по Тихоокеанскому времени (10:49 мск) из штата Калифорния, где дислоцирована база космических сил Ванденберг.

Пуск ракеты переносился также в апреле — представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что это было сделано во избежание напряжённости с Россией в ядерной сфере.