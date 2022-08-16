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США провели учебный пуск МБР Minuteman III

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США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
США провели учебный пуск МБР Minuteman III
  • AP

«Военнослужащие глобального ударного командования ВВС пустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без заряда, оснащённую испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли», — приводит ТАСС сообщение подразделения американских ВВС.

Пуск был произведён в 00:49 по Тихоокеанскому времени (10:49 мск) из штата Калифорния, где дислоцирована база космических сил Ванденберг.

Пуск ракеты переносился также в апреле — представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что это было сделано во избежание напряжённости с Россией в ядерной сфере.

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