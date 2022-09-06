Совбез: признать Россию «спонсором терроризма» призывают потерявшие разум люди

Заместитель секретаря российского Совета безопасности Юрий Коков заявил, что призывы признать Россию «государством — спонсором терроризма» исходят от потерявших разум людей.

«Что касается инициатив о признании России «государством — спонсором терроризма», то я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли», — заявил Коков в интервью «Российской газете».

По мнению Кокова, инициаторами данного предложения движет «навязчивая идея собственной исключительности и вседозволенности». По его словам, они ни во что не ставят международные правовые нормы и здравый смысл.

Коков также выразил уверенность, что призывы признать Россию «спонсором терроризма» нацелены компенсировать разочарование неэффективностью антироссийских санкций.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию «государством — спонсором терроризма».

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.

Президент США Джо Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».