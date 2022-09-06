Совбез: признать Россию «спонсором терроризма» призывают потерявшие разум люди
- РИА Новости
«Что касается инициатив о признании России «государством — спонсором терроризма», то я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли», — заявил Коков в интервью «Российской газете».
По мнению Кокова, инициаторами данного предложения движет «навязчивая идея собственной исключительности и вседозволенности». По его словам, они ни во что не ставят международные правовые нормы и здравый смысл.
Коков также выразил уверенность, что призывы признать Россию «спонсором терроризма» нацелены компенсировать разочарование неэффективностью антироссийских санкций.
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию «государством — спонсором терроризма».
Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.
В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.
Президент США Джо Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».