МИД: Россия принимает необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье

Россия принимает все необходимые меры для укрепления обороноспособности в Заполярье на фоне роста присутствия НАТО в северных широтах. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

«Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера», — заявил Беляев.

Он уточнил, что содержание этих мер станет известно со временем.

Беляев также отметил, что на Крайнем Севере возрастает число проводимых НАТО учений и маневров, в которые в последние годы активно вовлекаются Финляндия и Швеция.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу укрепит позиции на Крайнем Севере.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что расширение НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность появления на территории Финляндии и Швеции баз Североатлантического альянса.