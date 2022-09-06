Глава Минэнерго заявил, что Россия справляется с энергетическими санкциями Запада

Россия сумела адаптироваться к западным санкциям в энергетической сфере. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Мы справляемся. Безусловно, возникают трудности с перенастройкой логистических схем и обслуживанием оборудования, но нефтегазовый комплекс адаптируется к давлению. Сейчас можно с уверенностью сказать, что компании выполняют взятые на себя обязательства: в полном объёме обеспечивают потребности внутреннего рынка и условия экспортных контрактов», — заявил он.

Шульгинов также выразил уверенность, что российские нефтяники смогут приспособиться к эмбарго стран Евросоюза на импорт нефти и топлива.

Он также рассказал, что Россия планирует перенаправить потоки энергоресурсов не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но еще и на Ближний Восток и в Африку.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.