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Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением теракта у посольства России в Кабуле, говорится в комментарии его представителя Стефана Дюжаррика.
Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле
  • Gettyimages.ru

«Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение в Кабуле в непосредственной близости от посольства России», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Генсек подчеркнул недопустимость нападений на дипмиссии.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.

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