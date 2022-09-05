военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД России заявил о двух погибших сотрудниках российского посольства в Кабуле при взрыве

Короткая ссылка
RT
В Министерстве иностранных дел России заявили о двух погибших сотрудниках российского посольства в Кабуле в результате взрыва.
МИД России заявил о двух погибших сотрудниках российского посольства в Кабуле при взрыве
  • РИА Новости

«В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что посольство находится в контакте со службами безопасности Афганистана. Проводится расследование.

Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадали двое россиян: дипломат и охранник дипломатической миссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить