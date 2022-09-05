МИД России заявил о двух погибших сотрудниках российского посольства в Кабуле при взрыве
- РИА Новости
«В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что посольство находится в контакте со службами безопасности Афганистана. Проводится расследование.
Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.
По данным СМИ, в результате происшествия пострадали двое россиян: дипломат и охранник дипломатической миссии.