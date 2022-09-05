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РИА Новости: взрыв произошёл в Кабуле в районе расположения посольства России

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В афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: взрыв произошёл в Кабуле в районе расположения посольства России
  • AFP

Отмечается, что агентство не располагает официальным подтверждением информации о взрыве.

В августе в результате взрыва в мечети, находящейся к северу от Кабула, погибли 20 человек.

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