РИА Новости: взрыв произошёл в Кабуле в районе расположения посольства России

В афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

AFP

Отмечается, что агентство не располагает официальным подтверждением информации о взрыве. В августе в результате взрыва в мечети, находящейся к северу от Кабула, погибли 20 человек.