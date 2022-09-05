РИА Новости: взрыв произошёл в Кабуле в районе расположения посольства России
В афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
- AFP
Отмечается, что агентство не располагает официальным подтверждением информации о взрыве.
В августе в результате взрыва в мечети, находящейся к северу от Кабула, погибли 20 человек.
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