SITE: боевики ИГИЛ взяли ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле

Боевики «Вилаят Хорасан» — афганского филиала «Исламского государства»* — взяли ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле. Об этом сообщила SITE Intelligence Group, отслеживающая деятельность террористов.

«ИГИЛ — «Хорасан» сделало заявление о подрыве террориста-смертника возле посольства России в Кабуле», — говорится в сообщении.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.