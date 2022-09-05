Глава МИД Афганистана пообещал расследовать теракт у посольства России в Кабуле
- РИА Новости
«А. Моттаки выразил соболезнования афганского руководства и заверил в принятии всех необходимых мер по расследованию этого преступления», — говорится в сообщении российского МИД.
Также стороны отметили важность принятия мер по повышению уровня безопасности в районе российской дипмиссии.
Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.
Позднее в МИД России сообщили о двух сотрудниках российского посольства, погибших в результате взрыва.