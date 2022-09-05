Глава МИД талибов выразил соболезнования Лаврову из-за теракта у посольства России в Кабуле

Глава МИД в сформированном радикальным движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Амир Хан Муттаки выразил соболезнования российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в связи с терактом около посольства России в Кабуле.

Об этом сообщил в своих соцсетях пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

«Исполняющий обязанности министра иностранных дел выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у посольства России в Кабуле и заверил в том, что будет проведено всестороннее расследование», — написал он.

Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.

Позднее в МИД России заявили о двух сотрудниках российского посольства, погибших в результате взрыва.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.