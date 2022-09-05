Лавров выразил надежду на скорое наказание для устроителей теракта у посольства в Кабуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроители теракта возле российского посольства в Кабуле в ближайшее время понесут наказание.

«Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы кабульских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана. Будем надеться на то, что устроитель этого теракта, его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», — сказал он.

Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.

Позднее в МИД России заявили о двух сотрудниках российского посольства, погибших в результате взрыва.