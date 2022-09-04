Евродепутат Барделля: энергетические санкции ЕС обогатили Россию

Энергетические санкции ЕС обернулись против европейцев и обогатили Россию. Такое мнение выразил евродепутат Жордан Барделля.

«Сегодня мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу BFMTV.

Барделля добавил, что в случае прекращения поставок российского газа Франция и Германия «окажутся в очень сложной ситуации».

«Санкции обернулись против нас», — заключил он.

По мнению президента России Владимира Путина, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что отмена введённых западными странами санкций в отношении России привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.