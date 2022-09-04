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Лидер итальянской «Лиги» призвал ЕС покрыть расходы граждан из-за последствий санкций

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Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал власти Евросоюза возместить расходы граждан из-за последствий антироссийских санкций.
Лидер итальянской «Лиги» призвал ЕС покрыть расходы граждан из-за последствий санкций
  • AFP
  • © Andreas SOLARO

«Пусть Европа, как в случае с пандемией, поставит щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи и бизнес... Иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — сказал он в эфире RTL.

Сальвини добавил, что санкции «набивают карманы России» и «опустошают карманы итальянских семей и предпринимателей».

По мнению президента России Владимира Путина, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что отмена введённых западными странами санкций в отношении России привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

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