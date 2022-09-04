военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков: Европа совершила слишком много ошибок, за которые теперь нужно платить

Короткая ссылка
Европа совершила слишком много ошибок, за которые теперь нужно платить, и она уже платит, выходя из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Европа совершила слишком много ошибок, за которые теперь нужно платить
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок, и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — заявил представитель Кремля.

Вице-премьер России Александр Новак не исключил, что зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти.

По мнению президента России Владимира Путина, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить