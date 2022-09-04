Песков: Европа совершила слишком много ошибок, за которые теперь нужно платить

Европа совершила слишком много ошибок, за которые теперь нужно платить, и она уже платит, выходя из зоны комфорта, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок, и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — заявил представитель Кремля.

Вице-премьер России Александр Новак не исключил, что зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти.

По мнению президента России Владимира Путина, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.