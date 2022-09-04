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Новак: биржевые цены на газ в Европе могут продолжить рост зимой

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Зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: биржевые цены на газ в Европе могут продолжить рост зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

«Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это ещё не предел, потому что мы находимся ещё пока в тёплое время года, у нас зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — сказал Новак в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, дальнейший рост цен не исключён.

По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.

Как подчеркнул премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, Германия нуждается в российском газе.

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