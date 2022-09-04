Глава германского ХДС Мерц предупредил о риске перебоев в электросетях ФРГ зимой

Глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что в Германии предстоящей зимой возможны перегрузки электросетей и их отключение, если власти не продлят работу трёх АЭС в стране.

Об этом он сказал в интервью Bild. «Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», — сказал лидер оппозиционной партии. По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса. Как подчеркнул премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, Германия нуждается в российском газе.