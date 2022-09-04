Глава германского ХДС Мерц предупредил о риске перебоев в электросетях ФРГ зимой
Об этом он сказал в интервью Bild.
«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», — сказал лидер оппозиционной партии.
По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.
Как подчеркнул премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, Германия нуждается в российском газе.